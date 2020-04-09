Фейки о связи коронавируса и 5G: что происходит на самом деле и кому выгодно распространять неправдивую информацию









Информация о якобы связи между 5G и вспышкой коронавируса Covid-19 привела к уничтожению 20 вышек сотовой связи в Великобритании. Конспирологические теории, вбросы, фейки могут стать поводом для неприятных ситуаций и в Украине, особенно, когда общество "закипает". Эксперты рассказали изданию "Комментарии", кто в этом заинтересован и как этому противостоять.

Кому выгодно распространять фейки

Политтехнолог, эксперт Украинского института политики Александр Теплюк напомнил, что новости о якобы вреде 5G связи на здоровье людей и о взаимосвязи его с вспышкой COVID-19 сначала набрали оборотов в соцсетях. А потом привели к тому, что в Великобритании начали жечь вышки связи, принося немалые убытки операторам.

"За всем этим вполне может стоять противостояние спецслужб, в первую очередь – американских, которые являются основными противниками продвижения связи 5G в Европе, – отмечает политтехнолог. – Ведь основным лоббистом данного проекта является Китай через свою компанию Huawei. Так, недавно в Великобритании было принятое решение Совета национальной безопасности под председательством премьера Бориса Джонсона – допустить участие Huawei в проекте 5G, ограничив его долю рынка законом всего в 35%".

Данное решение, по мнению Теплюка, может послужить возможным расколом Five Eyes (англоязычный разведывательный альянс, в которых входят Австралия, Канада, Новая Зеландия, Великобритания и США).

"Спецслужбы США и не только опасаются, что Китай, продавая и продвигая свои технологии в мире, получит доступ не только к финансовым данным многих стран, к личным данным физических лиц, к информации о ядерных и военных объектах, но и к данным агентов под прикрытием, которые работают по всему миру, – считает эксперт УИП. – Анализируя подобные ситуации, в частности, как сегодня легко с помощью соцсетей и других информационных каналов можно манипулировать жителями даже экономически развитых стран, напрашивается печальный вывод: Украина, в случае подобных атак, скорее полностью открыта, нежели защищена".

По мнению Теплюка, остается лишь надеяться, что в ближайшее время мы не попадем в поле "обстрела" спецслужб мировых игроков. И что сможем сформировать действительно эффективные структуры своих спецслужб.

Массовый психоз на фоне новостей о коронавирусе

По мнению политолога Владимира Цыбулько, карантинные мероприятия, кроме предотвращения заражения, должны еще и предотвращать массовые психозы.

"В такое время у многих появляется недоверие к действиям власти, желание отыскать мистические мотивы возникновения вируса, – отмечает эксперт. – Власть, которая не занимается просвещением граждан, рискует потерять контроль над ситуацией".

Привязку излучения со станций мобильной связи к возникновению вируса Цыбулько считает "замещением горячего – кислым".

"Такие волны паники обусловлены страхом людей перед будущим, неконкурентностью на рынке труда, а часто просто медийным психозом, – поясняет политолог. – Только регулярная просветительская и разъяснительная работа власти вместе с четким применением законов позволят сделать потери от пандемии и карантина минимальными. В частности, избежать панических настроений".

Новостное пространство переполнено часто не правдивой информацией

Исполнительный директор Украинского института медиа и коммуникации Диана Дуцик отмечает, что сейчас очень сложная информационная ситуация. Информационное пространство (и традиционные СМИ, и соцсети, и другие каналы коммуникации) переполнено разного рода сообщениями о пандемии, к тому же, не всегда достоверными.

"Ситуация усугубляется, поскольку большую роль играет психологический фактор, ведь речь идет о здоровье и жизни, – подчеркивает медиаэксперт. – Включается такая эмоция как страх. Поэтому людям сложнее фильтровать информационные потоки, они часто дезориентированы".

По мнению Дианы Дуцик, нельзя сказать, что есть "кто-то один большой и страшный", кому выгодна такая ситуация.

"Накладывается множество факторов, – считает эксперт. – Первый – это непрофессионализм самих журналистов. Второй – это противоречивая информация от власти, которую цитируют журналисты. Третий – это сознательное распространение фейков и дезинформации со стороны России (несколько стран и международных структур уже обвинили РФ в распространении дезинформации о COVID-19). Поэтому нам всем надо включать критическое мышление, насколько это возможно в данной ситуации – и не вестись на информационные провокации".

Ранее "Комментарии" писали, что мировая экономика может недополучить более 5 трлн долл. за два года из-за пандемии коронавируса COVID-19



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