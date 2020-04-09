Авто главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко врезалось в микроавтобус

Автомобиль главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, который сегодня поехал в Николаевскую область изучать феномен отсутствия коронавируса в этом регионе, попал в аварию. Об этом сообщает местное издание Novosti-N.

Известно, что делегации МОЗ николаевские чиновники выделили автомобиль Volkswagen Passat, который врезался в микроавтобус Renault Trafic. Очевидцы говорят, что водитель авто с делегацией Минздрава сдавал назад и врезался в бус с журналистами. В момент аварии Виктора Ляшко в Volkswagen Passat по счастливой случайности не было, и в результате ДТП никто не пострадал.



Ранее мы писали о том, что сегодня заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко прибыл в Николаевскую область, чтобы выяснить причины уникального случая, когда во время стихии международной пандемии COVID-19, в регионе по-прежнему не зафиксировано ни одного случая заражения. Так, сам Ляшко заявил, что он намерен проверить работу лабораторного центра, посетить инфекционную больницу в Николаеве и посмотреть, как работает мобильная бригада по отбору материалов у больных для проведения ПЦР-анализов на коронавирусное заболевание COVID-19.

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