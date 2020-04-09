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"Ни одного случая заражения COVID-19": Ляшко в Николаеве изучит региональный феномен

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко проведет тщательную ревизию лабораторных центров и инфекционных больниц Николаева

сегодня, 13:41
Автор:

• Екатерина Белоброва

"Ни одного случая заражения COVID-19": Ляшко в Николаеве изучит региональный феномен

Сегодня заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко прибыл в Николаевскую область, чтобы выяснить причины уникального случая, когда во время стихии международной пандемии COVID-19, в регионе по-прежнему не зафиксировано ни одного случая заражения. Об єтом передает портал николаевских вестей.

Так, сам Ляшко заявил, что он намерен проверить работу лабораторного центра, посетить инфекционную больницу в Николаеве и посмотреть, как работает мобильная бригада по отбору материалов у больных для проведения ПЦР-анализов на коронавирусное заболевание COVID-19.

"Я не думаю, что здесь есть ошибки именно в тестировании. Есть вопрос, возможно, где-то не работают алгоритмы, когда не вовремя доставляют материалы в нашей лаборатории. Недавно тут в лаборатории была группа вирусологов национального уровня, которая пересматривала, настраивала все алгоритмы. Лаборатория должна работать безупречно. Сейчас посмотрим учреждения здравоохранения, экстренную медицинскую помощь, как функционируют мобильные бригады по отбору материалов, как семейные врачи направляют на отбор материала. Посмотрим, где возможный сбой, а возможно, нет никакого сбоя, и Николаевская область работает безупречно", - заключил главный санврач в беседе с журналистами. 

После этого Виктор Ляшко отправился в здание областного лабораторного центра, где проводит закрытое совещание с участием главного санврача Николаевщины Владимира Клочко и представителями администрации региона для обсуждения возможных предпосылок для так называемого "николаевского феномена".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что введение карантина в Николаеве было воспринято жителями города весьма агрессивно.


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Источник: https://nikvesti.com/news/politics/184956
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