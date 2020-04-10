Катер "Никополь", который вернули из России, впервые спустили на воду

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В акватории "Николаевского судостроительного завода" спустили на воду после ремонта освобожден из русского плена малый бронированный артиллерийский катер "Никополь". Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Сообщается, что на катере восстановлена боеспособность, хотя еще продолжается ремонт электросистем и электрооборудования, который должны завершить до конца месяца.
Кроме того, в Минобороны сообщили, что на воду был спущен МБАК "Вышгород", на котором также завершили ремонтные работы.
"Ремонтные работы на "Вышгороде" были закончены даже раньше запланированного, а на катере "Никополь" они на финальной стадии", - отмечает директор судоремонтного завода Валерий Калашников.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что катера "Никополь", "Яны Капу" и "Бердянск" были вывезены из Российской Федерации, которая методом вооруженной атаки захватила военные суда в Керченском проливе. Тогда Военно-Морские силы объявили о плачевном состоянии плавательных средств и их срочному ремонту.
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