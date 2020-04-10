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В Запорожской области от коронавируса умер известный бизнесмен

Сергей Пилипенко - известный бизнесмен из Мелитополя - скончался от COVID-19 в возрасте 60 лет

сегодня, 10:15 691
Автор:

• Елена Волкова

В Запорожской области от коронавируса умер известный бизнесмен

В Мелитополе Запорожской области подтвердили первую смерть от  COVID-19 у 60-летнего местного жителя. Медики сообщают, что мужчина находился в тяжелейшем состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Имя умершего придал огласке бывший мэр Мелитополя - нардеп Украины Сергей Минько. По его словам, скончался известный в городе бизнесмен, владелец сети магазинов "Дом мебели” Сергей Пилипенко. По словам Минько, медики сделали все возможное, чтобы спасти жизнь его другу: подключили к ИВЛ, привлекли спецов из Запорожья, однако попытки оказались тщетными.

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Как ранее сообщали “Комментарии”, в минувшие сутки коронавирусом в нашей стране заразилось еще 311 человек, и по состоянию на 9:00 утра пятницы количество инфицированных составляет 2203 украинца. Об этом  сообщили в МОЗ Украины.

По информации медиков, на сегодняшний день, 10 апреля, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось 69 пациентов. В то же время вылечился 61 человек.



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Источник: https://comments.ua/
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