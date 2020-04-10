В Запорожской области от коронавируса умер известный бизнесмен

В Мелитополе Запорожской области подтвердили первую смерть от COVID-19 у 60-летнего местного жителя. Медики сообщают, что мужчина находился в тяжелейшем состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

Имя умершего придал огласке бывший мэр Мелитополя - нардеп Украины Сергей Минько. По его словам, скончался известный в городе бизнесмен, владелец сети магазинов "Дом мебели” Сергей Пилипенко. По словам Минько, медики сделали все возможное, чтобы спасти жизнь его другу: подключили к ИВЛ, привлекли спецов из Запорожья, однако попытки оказались тщетными.

Как ранее сообщали “Комментарии”, в минувшие сутки коронавирусом в нашей стране заразилось еще 311 человек, и по состоянию на 9:00 утра пятницы количество инфицированных составляет 2203 украинца. Об этом сообщили в МОЗ Украины.

По информации медиков, на сегодняшний день, 10 апреля, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось 69 пациентов. В то же время вылечился 61 человек.





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