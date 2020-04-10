Новые цифры коронавируса в Украине на 10 апреля: счет на тысячи (КАРТА)

В минувшие сутки коронавирусом в нашей стране заразилось еще 311 человек, и по состоянию на 9:00 утра пятницы количество инфицированных составляет 2203 украинца. Об этом сообщили в МОЗ Украины.

По информации медиков, на сегодняшний день, 10 апреля, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось 69 пациентов. В то же время вылечился 61 человек.

На данный момент ситуация в регионах выглядит так:

Винницкая область - 119 случаев;

Волынская область - 41 случай;

Днепропетровская область - 52 случая;

Донецкая область - 11 случаев;

Житомирская область - 41 случай;

Закарпатская область - 56 случаев;

Запорожская область - 54 случая;

Ивано-Франковская область - 254 случая;

Кировоградская область - 82 случая;

Киев - 348 случаев;

Киевская область - 140 случаев;

Львовская область - 82 случая;

Луганская область - 3 случая;

Николаевская область - 0 случаев;

Одесская область - 46 случаев;

Полтавская область - 20 случаев;

Ровенская область - 85 случаев;

Сумская область - 63 случая;

Тернопольская область - 196 случаев;

Харьковская область - 6 случаев;

Херсонская область - 27 случаев;

Хмельницкая область - 16 случаев;

Черновицкая область - 366 случаев;

Черкасская область - 86 случаев;

Черниговская область - 9 случаев.





Ранее мы сообщали о том, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине не наступит в прогнозируемые сроки. Ранее в Минздраве ожидали, что это будет ориентировочно 14-15 апреля. Накануне главный санитарный врач сказал, что подобное развитие событий мало вероятно. Такой вывод врачи сделали, наблюдая динамику заболеваемости в Украине. Коронавирус, говорит Виктор Ляшко, распространяется медленнее, чем в других странах. Поэтому пик инфицирования либо будет несколько позже, либо может случиться так, что украинцы его вообще не заметят. Самое необходимое сейчас - придерживаться карантина и тогда через 8 дней будут видны результаты усилий, подытожил Ляшко.







Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!