Новые цифры коронавируса в Украине на 10 апреля: счет на тысячи (КАРТА)

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6939.64
ETH/USD
159.08
LTC/USD
42.42
USD/UAH
27.50
EUR/UAH
30.05
RUB/UAH
0.37
В минувшие сутки коронавирусом в нашей стране заразилось еще 311 человек, и по состоянию на 9:00 утра пятницы количество инфицированных
составляет 2203 украинца. Об этом сообщили в МОЗ Украины.
По информации медиков, на сегодняшний день, 10 апреля, из-за осложнений, вызванных COVID-19, скончалось 69 пациентов. В то же время вылечился 61 человек.
На данный момент ситуация в регионах выглядит так:
Винницкая область - 119 случаев;
Волынская область - 41 случай;
Днепропетровская область - 52 случая;
Донецкая область - 11 случаев;
Житомирская область - 41 случай;
Закарпатская область - 56 случаев;
Запорожская область - 54 случая;
Ивано-Франковская область - 254 случая;
Кировоградская область - 82 случая;
Киев - 348 случаев;
Киевская область - 140 случаев;
Львовская область - 82 случая;
Луганская область - 3 случая;
Николаевская область - 0 случаев;
Одесская область - 46 случаев;
Полтавская область - 20 случаев;
Ровенская область - 85 случаев;
Сумская область - 63 случая;
Тернопольская область - 196 случаев;
Харьковская область - 6 случаев;
Херсонская область - 27 случаев;
Хмельницкая область - 16 случаев;
Черновицкая область - 366 случаев;
Черкасская область - 86 случаев;
Черниговская область - 9 случаев.
Ранее мы сообщали о том, что пик заболеваемости коронавирусом в Украине не наступит в прогнозируемые сроки. Ранее в Минздраве ожидали, что это будет ориентировочно 14-15 апреля. Накануне главный санитарный врач сказал, что подобное развитие событий мало вероятно. Такой вывод врачи сделали, наблюдая динамику заболеваемости в Украине. Коронавирус, говорит Виктор Ляшко, распространяется медленнее, чем в других странах. Поэтому пик инфицирования либо будет несколько позже, либо может случиться так, что украинцы его вообще не заметят. Самое необходимое сейчас - придерживаться карантина и тогда через 8 дней будут видны результаты усилий, подытожил Ляшко.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости