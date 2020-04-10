Пик эпидемии коронавируса в Украине переносится, а в Москве закрывают кладбища: новости, которые вы могли пропустить

Пик сдвинулся

Пик заболеваемости коронавирусом в Украине не наступит в прогнозируемые сроки. Ранее в Минздраве ожидали, что это будет ориентировочно 14-15 апреля. Накануне главный санитарный врач сказал, что подобное развитие событий мало вероятно. Такой вывод врачи сделали, наблюдая динамику заболеваемости в Украине. Коронавирус, говорит Виктор Ляшко, распространяется медленнее, чем в других странах. Поэтому пик инфицирования либо будет несколько позже, либо может случиться так, что украинцы его вообще не заметят. Самое необходимое сейчас - придерживаться карантина и тогда через 8 дней будут видны результаты усилий, подытожил Ляшко.





В Москве закрывают кладбища

В столице России на время пасхальных праздников решили закрыть кладбища. Москва - самый пораженный Covid-19 город. От коронавируса там уже умерли полсотни пациентов, пишет "Интерфакс". При чем среди них есть и молодые люди. Возраст погибших - от 33 до 87 лет. Троим из них не было даже 45. Самая молодая пациентка, умершая от Covid-19 обратилась к врачам слишком поздно и спасти ее не удалось. Чтобы остановить распространения инфекции, власть Москвы решила не допустить скопления людей во время пасхальных праздников на кладбищах столицы. Поэтому на время карантина туда будут пускать только похоронные процессии.





Испытание крылатых ракет

В Украине успешно завершились очередные испытания новых крылатых ракет "Нептун". Их тестировали на военном полигоне в Одесской области. Впервые военные показали весь процесс испытания: от запуска до поражения цели. Проверить точность поражения цели на дальнем расстоянии как раз и было главным заданием. Ракету запустили с суши в направлении моря, где она и показала успешный результат.









Skoda снимает с производства популярный электрокар

Skoda не будет производить электрокар Citigo-е iV из-за ажиотажа. Особый интерес этот автомобиль вызвал у потребителей британского рынка. Там экологичные технологии сейчас на пике популярности. Всего за месяц там разобрали все 400 автомобилей, которые произвели чехи специально для туманного альбиона. Справится с таким спросом во время карантина, заявили в компании, сейчас не могут. К тому же часть мощностей на заводах пришлось остановить. Поэтому концерн Skoda принял решение производство электрокаров остановить вовсе. А вернуться к нему и откроют продажу, как только ситуация с коронавирусом в мире стабилизируется.







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