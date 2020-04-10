Существенное похолодание: когда в Украину вернутся снег с дождем

Сегодняшний день в Украине будет теплым, но местами дождливым. Как сообщили в гидрометцентре, температура будет колебаться от 11 до 21 градуса тепла.

Так, еще вчера в западной Украине воздух прогрелся до +22 градусов, сегодня же здесь отмечается похолодание. Так, во Львове, Луцке, Ивано-Франковске и Ровно столбики термометров покажут +11…+13 градусов. Но если в этих областях будет сухо, то в Киеве, Чернигове и Сумах при такой же температуре обещают дожди. Осадки ожидаются во всех центральных областях и на востоке страны, где будет теплее: в Харькове - до +19-ти, в Луганске и Донецке - до +18-ти. Максимум в этот день ожидается в Одессе: здесь будет солнечно и +21 тепла.

Уже завтра в Киеве вновь выглянет солнце, а столбики термометров в ближайшие дни будут показывать до +13-ти. Однако на грядущую неделю синоптики делают неутешительный прогноз. Со вторника грядет существенное похолодание: в столице ожидается +4…+6 градусов тепла с сильным дождем и снегом.

Ранее “Комментарии” писали о том, что останки тропического леса нашли ученые в Антарктиде. Пласт удалось обнаружить в девятистах километрах от Южного полюса на глубине 30 метров. Он относится к меловому периоду, и ранее достать подобный на поверхность никогда не удавалось, утверждают участники полярной экспедиции.

Также мы сообщали о том, что во Всемирной метеорологической организации назвали последние пять лет самыми теплыми на Земле: жарче всего было на Аляске, в Австралии, в Восточной Европе, Южной Африке и на севере России.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!