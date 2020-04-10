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На Житомирщине сожгли сельсовет

От здания сельсовета в селе Будо-Бобрице на Житомирщине почти ничего не осталось после того, как рядом попытались сжечь сухую траву.

сегодня, 10:59
Автор:

• Виолетта Комаровская

На Житомирщине сожгли сельсовет

Сельсовет в Будо-Бобрице на Житомирщине сожгли вместе с сухой травой. Об этом написали в Facebook представители местной организации охотников и рыбалок. 

Судя по всему, кто-то пытался сжечь сухую траву около здания сельсовета. Но в какой-то момент что-то пошло не так. Ветер перебросил огонь на административное здание и остановить пламя было уже невозможно. Местные жители пытались укротить пожар собственными силами, но все попытки оказались тщетными. Они вызвали спасателей, но и те помочь ничем уже не смогли. Здание - деревянное, и довольно быстро оно все было охвачено огнем. Потушить его пожарные пытались в течении 5-ти часов. В итоге, от сельсовета не осталось ничего, кроме пепелища. 

Представители сообщества охотников призвали людей отказаться от идеи сжигать прошлогоднюю траву. Ведь пользы для экосистемы это не приносит никакой, а последствия могут быть самыми плачевными. "В огне погибают семена многих растений, а выжить может только бурьян, забивая другие растения. Кроме того погибают существа, которые живут в траве или в почве", - обратились к пользователям в Facebook.

Сейчас максимальный штраф за поджог сухой травы чуть более тысячи гривен. В Кабмине предлагают увеличить эту сумму в несколько раз.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что из-за поджога сухой травы загорелись леса в Чернобыльской зоне. 


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Источник: https://www.facebook.com/groups/668465557246770/permalink/676200956473230/
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