Голый мужчина в Киеве протестовал против «электронного рабства» и звал творца (фото, видео 18+)

Язык
Українська
Русский
BTC/USD
6836.79
ETH/USD
157.94
LTC/USD
42.36
USD/UAH
27.40
EUR/UAH
29.95
RUB/UAH
0.37
В Киеве сегодня запечатлели на улице у одной из многоэтажек голого мужчину, который обращался к творцу, утверждая, что людей "хотят загнать в электронное рабство". Фото и видео произошедшего опубликовала Юлия Ладнова на своей странице в Facebook.
Так, инцидент произошел сегодня в Киево-Святошинском районе.
"Шёл не помню какой день карантина. Под моим балконом сегодня. Знакомьтесь. Александр, сын творца. Полчаса стоял с криками: творец, возьми меня, я готов. Конституция не закон, нас хотят загнать в электронное рабство. Не стесняйтесь, выходите. Когда приехала полиция и не смогла его сломить, восклицал: Я свободный человек! Таня, не открывай двери, будут ломать двери, не бойся, Таня!", - написала Ладнова.
Затем, по словам комментаторов, протестующего все таки схватили копы. В полиции Киева информацию о произошедшем пока что не комментировали.
Ранее портал "Комментарии" писал, что полиция задержала участника скандального видео из супермаркета в Полтаве, который швырнулгривневые монеты в лицо кассирши.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Новости партнеров
Новости