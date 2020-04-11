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Голый мужчина в Киеве протестовал против «электронного рабства» и звал творца (фото, видео 18+)

В Киеве на улице заметили «жертву карантина» - голый мужчина кричал, что Конституция ему не закон и обращался к творцу

сегодня, 17:45 720
Автор:

• Таисия Ерохина

Голый мужчина в Киеве протестовал против «электронного рабства» и звал творца (фото, видео 18+)

В Киеве сегодня запечатлели на улице у одной из многоэтажек голого мужчину, который обращался к творцу, утверждая, что людей "хотят загнать в электронное рабство". Фото и видео произошедшего опубликовала Юлия Ладнова на своей странице в Facebook.

Так, инцидент произошел сегодня в Киево-Святошинском районе.

"Шёл не помню какой день карантина. Под моим балконом сегодня. Знакомьтесь. Александр, сын творца. Полчаса стоял с криками: творец, возьми меня, я готов. Конституция не закон, нас хотят загнать в электронное рабство. Не стесняйтесь, выходите. Когда приехала полиция и не смогла его сломить, восклицал: Я свободный человек! Таня, не открывай двери, будут ломать двери, не бойся, Таня!", - написала Ладнова.

Затем, по словам комментаторов, протестующего все таки схватили копы. В полиции Киева информацию о произошедшем пока что не комментировали.

Ранее портал "Комментарии" писал, что полиция задержала участника скандального видео из супермаркета в Полтаве, который швырнулгривневые монеты в лицо кассирши.


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Источник: https://www.facebook.com/people/%D0%AE%D0%BB%D0%B8%D1%8F-%D0%9B%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0/100000922876357
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