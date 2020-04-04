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Швырнул гривневые монеты в лицо кассирши: полиция задержала участника скандального видео из супермаркета в Полтаве

Полицейские задержали жителя Полтавы, который устроил скандал в супермаркете из-за того, что ему выдали сдачу гривневыми монетами

4 апреля 2020, 18:10 13798
Автор:

• Таисия Ерохина

Швырнул гривневые монеты в лицо кассирши: полиция задержала участника скандального видео из супермаркета в Полтаве

Мужчина устроил скандал в супермаркете Полтавы из-за того, что ему дали сдачу гривневыми монетами. Мелочь он швырнул прямо в лицо сотрудницы, сидевшей за кассой. Видео попало в соцсети, полиция уже нашла виновника.

Так, следователи открыли уголовное производство по факту хулиганства (ст. 296 УКУ), сообщается на сайте облуправления Нацполиции. Виновником скандала оказался 49-летний житель Полтавы, свою вину он признал перед полицейскими. Злоумышленнику грозит или штраф от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Тем временем, замминистра МВД Антон Геращенко назвал имя и фамилию скандалиста – Сергей Гременчук. Геращенко предложил владельцам полтавских супермаркетов создать стенды с фотографиями хулиганов, хамящих сотрудникам, и не пускать их в магазины.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Кропивницком пара разбила лобовое стекло автобуса, когда кондуктор попросил надеть маски. Хулиганы попали в "прицел" камер видеонаблюдения.


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Источник: https://pl.npu.gov.ua/news/Informacziya/policziya-poltavi-vidkrila-kriminalne-provadzhennya-za-faktom-xuliganskix-dij-cholovika-v-supermarketi/
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