Видеофакт: в Кропивницком пара разбила лобовое стекло автобуса, когда кондуктор попросил надеть маски

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Украинцы продолжают нарушать правила карантина, а некоторые жители на ограничения реагируют агрессивно. Так, в Кропивницком женщина и мужчина на просьбу кондуктора надеть маски и не нарушать карантин начали разбивать лобовое стекло автобуса. Видео инцидента обнародовал Кропивницкий городской совет на странице в Facebook.
Как рассказал заместитель городского головы Александр Вергун, событие
произошло на 103 маршруте, в автобусе А 26. Двое пассажиров на конечной остановке
зашли в салон, но кондуктор сообщила, что из-за карантинных мероприятий проезд
в автобусе возможен только в масках. На что мужчина и женщина вышли из автобуса и
начали разбивать лобовое стекло и двери. А потом еще и целились в лобовое стекло
кирпичом. Сообщается, что автобус пришлось снять с рейса, на ремонт
необходимо 16 тысяч гривен.
Кроме того, по информации директора ЧП "Оликс" Дмитрия Винницкого похожая история произошла и на 44 маршруте. Там водитель маршрутки с семью пассажирами отказался брать мужчину на остановке, и тот швырнул в ответ камнями.
Ранее портал "Комментарии" писал, что в Николаеве пассажиры избили водителя трамвая за отказ везти больше 10 человек.
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