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Видеофакт: в Кропивницком пара разбила лобовое стекло автобуса, когда кондуктор попросил надеть маски

В Кропивницком мужчина и женщина не захотели соблюдать «масочный режим» из-за карантина и начали разрушать автобус, попав в "прицелы" камер наблюдения

сегодня, 18:27
Автор:

• Таисия Ерохина

Видеофакт: в Кропивницком пара разбила лобовое стекло автобуса, когда кондуктор попросил надеть маски

Украинцы продолжают нарушать правила карантина, а некоторые жители на ограничения реагируют агрессивно. Так, в Кропивницком женщина и мужчина на просьбу кондуктора надеть маски и не нарушать карантин начали разбивать лобовое стекло автобуса. Видео инцидента обнародовал Кропивницкий городской совет на странице в Facebook.

Как рассказал заместитель городского головы Александр Вергун, событие произошло на 103 маршруте, в автобусе А 26. Двое пассажиров на конечной остановке зашли в салон, но кондуктор сообщила, что из-за карантинных мероприятий проезд в автобусе возможен только в масках. На что мужчина и женщина вышли из автобуса и начали разбивать лобовое стекло и двери. А потом еще и целились в лобовое стекло кирпичом. Сообщается, что автобус пришлось снять с рейса, на ремонт необходимо 16 тысяч гривен.

Кроме того, по информации директора ЧП "Оликс" Дмитрия Винницкого похожая история произошла и на 44 маршруте. Там водитель маршрутки с семью пассажирами отказался брать мужчину на остановке, и тот швырнул в ответ камнями.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Николаеве пассажиры избили водителя трамвая за отказ везти больше 10 человек.


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Источник: https://www.facebook.com/krrada.official/
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