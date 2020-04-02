Видеофакт: в Кропивницком пара разбила лобовое стекло автобуса, когда кондуктор попросил надеть маски

Украинцы продолжают нарушать правила карантина, а некоторые жители на ограничения реагируют агрессивно. Так, в Кропивницком женщина и мужчина на просьбу кондуктора надеть маски и не нарушать карантин начали разбивать лобовое стекло автобуса. Видео инцидента обнародовал Кропивницкий городской совет на странице в Facebook.

Как рассказал заместитель городского головы Александр Вергун, событие произошло на 103 маршруте, в автобусе А 26. Двое пассажиров на конечной остановке зашли в салон, но кондуктор сообщила, что из-за карантинных мероприятий проезд в автобусе возможен только в масках. На что мужчина и женщина вышли из автобуса и начали разбивать лобовое стекло и двери. А потом еще и целились в лобовое стекло кирпичом. Сообщается, что автобус пришлось снять с рейса, на ремонт необходимо 16 тысяч гривен.



Кроме того, по информации директора ЧП "Оликс" Дмитрия Винницкого похожая история произошла и на 44 маршруте. Там водитель маршрутки с семью пассажирами отказался брать мужчину на остановке, и тот швырнул в ответ камнями.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в Николаеве пассажиры избили водителя трамвая за отказ везти больше 10 человек.

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