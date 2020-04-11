В Запорожье обрушилась многоэтажка: эвакуировались более 50 человек

В Запорожье обрушилась конструкция в 3-этажном доме, сообщает облуправление ГСЧС.

Так, около 12:40 на ул. Павлокичкаская в Заводском районе Запорожья произошло ЧП: рухнула конструкция дома на первом этаже в нежилом помещении с последующим обрушением в подвал. Под угрозой оказались жители 2 и 3 этажей, 15 человек эвакуировали спасатели, еще 40 жителей смогли выбраться из дома самостоятельно. К счастью, никто не пострадал. Причина обрушения пока неизвестна.

"Дом отключен от систем электро-, водо - и газоснабжения. Коммунальные службы города работают над установкой дополнительной опорной конструкции для безопасного пребывания в помещении", - говорится в сообщении ГСЧС.

Добавим, что местная власть решает вопросы обеспечения жителей дома временным местом проживания, пока будут выполняться аварийные работы. Тем тем, спасатели помогут гражданам добраться до своих жилищ, чтобы те собрали необходимые вещи перед вынужденным временным перемещением .

Ранее портал "Комментарии" писал, что в центре Одессы рухнул жилой дом.

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