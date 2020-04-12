"Свадьбы не будет!": на время карантина в Крыму отменили регистрацию браков и разводов

Отделы Регистрации актов гражданского состояния оккупированного полуострова Крым приостановили регистрации актов гражданского состояния по всем видам, кроме регистраций актов о рождении и смерти, на время карантина. Об этом передает издание "Крым. Реалии", ссылаясь на пресс-службу Министерства юстиции АРК.

"Министерство юстиции убедительно просит обращаться в органы ЗАГС исключительно в случае острой необходимости", - указано в сообщении ведомства.

Отмечается, что Минюст ранее предлагал властям регионов России и аннексированного Крыма перенести уже назначенные бракосочетания "на более поздний срок". В качестве возможного варианта в сообщении пресс-службы ведомства указывается "после 1 июня 2020 года".

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что оккупационные власти Крыма издали запрет на выпуск жителей полуострова на материковую Украину в связи со вспышкой COVID-19.

На админгранице с Украиной оккупанты обещают делать исключение лишь тем, кому на материк нужно выехать на похорона близкого человека. При этом граждане должны будут предъявить копию свидетельства о смерти и документ, который подтверждает родство. Только в этом случае человека выпустят в соседнюю Херсонскую область.



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