Жителей Крыма не выпускают на материковую Украину

Жителей Крыма больше не выпускают на материковую Украину. Соответствующее распоряжение выдала российская ФСБ. Исключение будут делать только для некоторых категорий граждан.

Уже с полночи попасть с Крыма на материковую Украину через админграницу практически нереально. Оккупанты отказываются выпускать людей, если у тех есть российская либо крымская регистрация. Людей попросту будут заворачивать. При этом на территорию России они могут выехать безпрепятственно.

На админгранице с Украиной оккупанты обещают делать исключение лишь тем, кому на материк нужно выехать на похорона близкого человека. При этом граждане должны будут предъявить копию свидетельства о смерти и документ, который подтверждает родство. Только в этом случае человека выпустят в соседнюю Херсонскую область.

А вот всех, у кого есть крымская регистрация, на полуостров оккупанты обещают пускать без проблем.

Ограничения ввели из-за распространения коронавируса, сообщили в так называемом региональном управлении ФСБ. В Крыму сейчас около 15-ти человек с подтвержденным диагнозом Covid-19. Две тысячи людей под наблюдением врачей. Несколько десятков - в обсервации.

Ранее "Комментарии" писали о том, что не смотря на угрозу коронавируса, детей в Крыму заставили праздновать "русскую весну".

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