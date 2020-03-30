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Жителей Крыма не выпускают на материковую Украину

Российская ФСБ закрыла выезды из Крыма и пускать жителей полуострова на материковую Украину будут только в исключительных случаях.

сегодня, 12:09
Автор:

• Виолетта Комаровская

Жителей Крыма не выпускают на материковую Украину

Жителей Крыма больше не выпускают на материковую Украину. Соответствующее распоряжение выдала российская ФСБ. Исключение будут делать только для некоторых категорий граждан. 

Уже с полночи попасть с Крыма на материковую Украину через админграницу практически нереально. Оккупанты отказываются выпускать людей, если у тех есть российская либо крымская регистрация. Людей попросту будут заворачивать. При этом на территорию России они могут выехать безпрепятственно.

На админгранице с Украиной оккупанты обещают делать исключение лишь тем, кому на материк нужно выехать на похорона близкого человека. При этом граждане должны будут предъявить копию свидетельства о смерти и документ, который подтверждает родство. Только в этом случае человека выпустят в соседнюю Херсонскую область. 

А вот всех, у кого есть крымская регистрация, на полуостров оккупанты обещают пускать без проблем.  

Ограничения ввели из-за распространения коронавируса, сообщили в так называемом региональном управлении ФСБ. В Крыму сейчас около 15-ти человек с подтвержденным диагнозом Covid-19. Две тысячи людей под наблюдением врачей. Несколько десятков - в обсервации. 

Ранее "Комментарии" писали о том, что не смотря на угрозу коронавируса, детей в Крыму заставили праздновать "русскую весну". 


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Источник: http://news.allcrimea.net/news/2020/3/30/fsb-perestala-vypuskat-krymchan-v-ukrainu-129663/
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