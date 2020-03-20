Детей в Крыму выгнали праздновать день оккупации, не смотря на угрозу коронавируса

Несмотря на угрозу коронавируса, крымчан выгнали праздновать, так называемую, "русскую весну". В массовых мероприятиях активно задействовали, даже, детей. Об этом пишет в своем блоге в Twitter пользователь RoksolanaToday&Крым.

Из-за коронавируса в Крыму отменили практически все массовые мероприятия и гулянья: от выставок до фестивалей. Но только не годовщину оккупации. Отметить, так называемую, "русскую весну" решили с размахом. Выгнали на "праздник", в том числе, и детей.





В детском лагере "Артек" детей собрали в одном зале, чтобы показать спектакль о советских героях, а также выстроили на линейку на набережной.





В оккупированном Севастополе детей одели в военные формы и отправили сажать деревья. И это не смотря на то, что школы со вчерашнего дня в оккупированном Крыму, все же, закрыли на карантин из-за коронавируса. На дистанционное обучение перешли и студенты колледжей и местных университетов. Но деревья, это было только начало. Затем детей собрали еще и на урок "патриотизма". Десятки детей в одном месте без каких-либо средств защиты.





Несколькими днями ранее "марш победы" устроили в том же оккупированном Севастополе. Сотни людей - дети и взрослые - "радовались" шестой годовщине оккупации, пока по всему миру ужесточали условия карантина в попытке остановить Covid-19.





Ранее "Комментарии" рассказывали, какое наказание могут понести нарушители карантинного режима в мире.

Фото: Twitter/RoksolanaToday&Крым

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