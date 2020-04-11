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Аварийная посадка военного самолета в Мелитополе: ГБР начало расследование

В ГБР открыли дело после того, как пилот ВСУ в Мелитополе нарушил правила полета, что привело к повреждению самолета

сегодня, 21:03
Автор:

• Таисия Ерохина

Аварийная посадка военного самолета в Мелитополе: ГБР начало расследование

Государственное бюро расследований выяснит обстоятельства аварийной посадки военного самолета в Мелитополе, сообщается на официальном сайте ведомства.

Так, открыто дело по факту нарушения правил полетов, повлекшее тяжкие последствия (ст. 416 УКУ). Сообщается, что 10 апреля около 21:00 пилот одной из военных частей Вооруженных сил Украины, которая дислоцируется в Мелитополе, во время плановой посадки самолета "МИГ-29" нарушил правила полетов. Это привело к повреждения самолета. Отметим, что пострадавших из-за нарушения нет.

Следователи ГБР осматривают место посадки самолета и выясняют причины происшествия. Фигуранту грозит лишения свободы на срок от 5 до 15 лет.

Ранее портал "Комментарии" сообщил, что иранский депутат принял решение сбить самолет "МАУ". Так, член комиссии по вопросам юстиции парламента и депутат Ирана Хассан Норузи назвал решение иранских военных сбить ракетами украинский самолет Boeing "Международных авиалиний Украины" рейса PS752 "правильным". По его словам, самолет оказался под контролем Америки после того, как вышел из-под контроля диспетчеров Ирана.


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Источник: https://dbr.gov.ua/news/dbr-rozslidue-obstavini-avariynoi-posadki-viyskovogo-litaka-u-melitopoli
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