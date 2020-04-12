"Был без маски": суд в Черновцах отказался штрафовать нарушителя карантина

Кельменецкий районный суд Черновицкой области отказался штрафовать местного жителя, который вопреки предписаниям по карантину, находился без маски в общественном месте. Об этом сообщается в соответствующем постановлении суда.

Согласно материалам административного дела, мужчина находился без защитной на остановке общественного транспорта, которая считается общественным местом. Соответственно, на него составили протокол за нарушение карантина.

На суде мужчина заявил, что живет в селе и не имел возможности купить маску или изготовить ее, а бесплатно маску никто не предлагал. Судья закрыл дело из-за отсутствия состава правонарушения. Суд также сослался на то, что в деле нет доказательств, которые бы подтверждали, что нарушитель за собственные средства обязан купить или изготовить маску, или доказательств того, что ему оплатили расходы на маску.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Николаевской области все же обнаружены два первых случая заражения коронавирусом. Главный санитарный врач Виктор Ляшко сообщил, что коронавирус в Николаевской области был зафиксирован у людей, которые недавно вернулись в Украину с Польши.







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