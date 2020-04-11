В Николаевской области зафиксированы первые 2 случая заражения коронавирусом

В Николаевской области сегодня, 11 апреля, было зафиксировано 2 случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.



Главный санитарный врач сообщил, что коронавирус в Николаевской области был зафиксирован у людей, которые недавно вернулись в Украину с Польши.

Отметим, до сегодняшнего дня Николаевская область оставалась единственной в Украине, где не было зафиксировано случаев заболевания коронавирусом. Теперь в нашей стране случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 есть во всех областях.

Виктор Ляшко призвал украинцев воздержаться от поездок во время празднования Пасхи и оставаться дома.

Ранее "Комментарии" писали, что 11 апреля, по состоянию на 9:00 в Украине было зафиксировано 2511 случаев инфицирования COVID-19. За последние сутки в нашей стране подтвердились еще 308 случаев заражения инфекцией. В нашей стране из-за коронавируса уже умерли 73 человека. В то же время 79 человек выздоровели. Количество зарегистрированных сообщений о подозрении на COVID-19 уже достигло 9775.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!