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На Кировоградщине трое детей сгорели в собственном доме

Тела троих детей спасатели обнаружили в доме, когда огонь уже почти уничтожил здание.

сегодня, 09:09
Автор:

• Виолетта Комаровская

На Кировоградщине трое детей сгорели в собственном доме

Трое детей сгорели заживо в собственном доме на Кировоградщине. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС. Самому старшему из малышей было всего 5 лет.

Сообщение о пожаре в селе Костомаровка пожарные получили незадолго после полудня. Пламя охватило один из здешних домов. При чем потушить его не удавалось в течении нескольких часов. Когда спасатели наконец-то смогли пробраться во внутрь помещения, на пепелище их ждала ужасающая находка. В одной из комнат они обнаружили тела троих маленьких детей. Позже выяснилось, что самому старшему из них всего пять лет. Тогда как самый младший из малышей появился на свет только в прошлом году. 

Спасатели пока точно не знают, почему именно возник пожар. Это предстоит выяснить экспертам. Также пытаются понять, как случилось так, что малыши остались дома одни и в то время, когда вспыхнул огонь им никто не помог выбраться наружу. 

Огонь в целом охватил 24 квадратных метра помещения. От него почти ничего не осталось. Пожалуй, только фрагменты стен, покрытые копотью. 

Ранее, напомним, "Комментарии" рассказывали о том, что спасатели назвали 3 основные причины возникновения пожаров в Чернобыльской зоне. Леса там все еще не удается потушить. 


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Источник: https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA
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