Пожар в Чернобыле: огонь пытаются потушить с вертолетов

Пожар в Чернобыле спасатели пытаются потушить с вертолетов и самолетов. На пылающие леса сбросили за день почти 540 тонн воды. Об этом говорится в утренней сводке Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас леса полыхают на территории сразу четырех лесничеств: Детяткивского, Денисовецкого, Паришивского и Корогодского. Горит трава и лесная подстилка. Тушить пожар в зону отчуждения отправили почти полтысячи спасателей и сотню единиц техники. В частности, укротить огонь пытаются с неба. Воду на охваченные пламенем территории сбрасывают 3 вертолета спасателей и 3 самолета АН-32. За день они осуществили 227 вылетов и транспортировали 538 тонн воды.

Лес в Чернобыльской зоне горит с 4-го апреля. Тогда пожар возник одновременно в нескольких местах. Как выяснилось вскоре, житель одного из соседних сел решил поджечь сухую траву ради развлечения. Однако стихия очень быстро вышла из-под контроля, а огонь перебросился на чернобыльский лес. Поджигателя задержали. Подозреваемый ранее уже имел проблемы с законом. Теперь же ему грозит до 5-ти лет лишения свободы.

Уже сегодня президент Украины Владимир Зеленский планирует заслушать подробный отчет о том, как спасатели пытаются погасить лес в зоне отчуждения. Напомним, что накануне огонь подошел максимально близко к городу-призраку Припяти и Чернобыльской электростанции.

В то же время Верховная Рада решила ужесточить наказание за поджог сухой травы.

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