Еще один пожар в Чернобыле: копы задержали возможного поджигателя

Правоохранители задержали еще одного возможного виновника ЧП в Чернобыле, леса в котором горят уже десятый день. Как сообщили в Национальной полиции, 37-летний мужчина сжигал мусор в своем дворе, а после - высыпал недогоревшие останки на сухую траву.





Копы полагают, что именно это стало причиной еще одного пожара в Чернобыльской зоне. Мол, сначала пожар возник в селе, перекинувшись на соседний лес и далее. В полиции говорят, что возможный виновник не предпринял никаких мер, чтобы остановить бедствие. Ранее по тому же обвинению был задержан 27-летний мужчина, который поджег сухую траву в зоне отчуждения в нескольких местах “для забавы”.





Напомним, масштабный пожар в Чернобыльской зоне продолжается распространяться уже в течение десяти дней. Вчера член общественного совета при Государственном агентстве по управлению зоной отчуждения Ярослав Емельяненко рассказал, что ситуация с пожарами критическая, а огонь уже добрался до Припяти и находится в 2 км от хранилищ радиоактивных отходов.

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