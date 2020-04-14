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Главная Новости Общество происшествия Скандал в автобусе: командир спасателей избил пассажирку и откусил часть пальца
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Скандал в автобусе: командир спасателей избил пассажирку и откусил часть пальца

На Львовщине будут судить командира одной из частей Главного управления ГСЧС в регионе, которого обвиняют в избиении женщины

сегодня, 09:55 616
Автор:

• Елена Волкова

Скандал в автобусе: командир спасателей избил пассажирку и откусил часть пальца

Во Львовской области состоится суд над командиром одной из частей Главного управления ГСЧС в регионе, которого обвиняют в избиении женщины. Как сказано в обвинительном акте, который следователи Госбюро расследований уже передали в суд, конфликт произошел в автобусе. Командира спасателей обвиняют в том, что он после словесной перепалки напал на пассажирку, ударил ее несколько раз и откусил часть мизинца.

По словам правоохранителей, в результате нападения у женщины диагностировали травмы средней тяжести. Если вину госслужащего докажут, ему грозит до двух лет исправительных работ или до трех лет тюремного заключения.

Ранее мы сообщали о том, что в Киеве на Харьковском шоссе произошел дебош в супермаркете: мужчина разделся догола и начал бить стекла. Охрана супермаркета решила, что один из покупателей что-то украл, поэтому попросила его показать сумку и раздеться. Подозреваемый решил доказать невиновность необычным образом: разделся догола. После словесной перепалки конфликт разгорелся с новой силой, и, в результате, покупатель начал бросаться на охрану и бить стекла. Для дальнейших разбирательств на место вызвали правоохранителей.


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Источник: comments.ua
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