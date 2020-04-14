В Одесской области из-за замечания о маске избили копа

В Одесской области произошло нападение на патрульного, который сделал замечание парням без масок. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

По информации копов, в Беляевском районе правоохранитель остановился возле магазина, увидев людей без масок. Патрульный сделал замечание нарушителям карантина, однако получил несколько ударов по лицу от 23-летнего приятеля парней, который только подъехал к ним. В результате, полицейского с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга увезла скорая. Сейчас проходит досудебное расследование. Агрессору за угрозу или насилие в отношении работника правоохранительного органа грозит до пяти лет тюрьмы.

Как ранее сообщали “Комментарии”, во Львовской области состоится суд над командиром одной из частей Главного управления ГСЧС в регионе, которого обвиняют в избиении женщины. Как сказано в обвинительном акте, который следователи Госбюро расследований уже передали в суд, конфликт произошел в автобусе. Командира спасателей обвиняют в том, что он после словесной перепалки напал на пассажирку, ударил ее несколько раз и откусил часть мизинца.

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