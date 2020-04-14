Пожар в Чернобыле: как изменился уровень радиации

Как изменился уровень радиации из-за пожаров, охвативших лес в Чернобыле, теперь можно узнать самостоятельно. Данные публикует на специальной карте Институт геохимии окружающей среды.

Киевлянам и жителям Киевской области пока беспокоиться не о чем. Согласно данным карты, уровень радиации за пределами зоны отчуждения норму не превышает. Об этом ранее заявили и в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям. Там утверждают, что замеры уровня радиации в столице и ее окрестностях делают регулярно. И пока все показатели в норме.

А вот в самой зоне отчуждения уровень радиации вырос. Самые высокие показатели ученые фиксируют около Припяти, Буряковки, Буды и Усова.

Чтобы было легче понять, есть превышение по уровню радиации или нет, все показатели на карте окрашены в три цвета. Синий обозначает, что уровень радиации для человека не опасен. Желтый сигнализирует о том, что превышение есть, но оно еще не критическое. Самые опасные показатели радиации в точках, отмеченных красным цветом.

Посмотреть онлайн-карту уровня радиации можно здесь.

Напомним, что леса в Чернобыле горят уже полторы недели. В субботу, 4 апреля, один из жителей близлежащего села поджег сухую траву в нескольких местах. Огонь начал быстро уничтожать гектар за гектаром. А накануне он приблизился вплотную к Чернобыльской атомной электростанции и хранилищам радиоактивных отходов.

Также сегодня стало известно, что полиция задержала еще одного подозреваемого в поджоге чернобыльского леса.

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