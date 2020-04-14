ФОТОФАКТ: в Одессе столкнулись поезда

В ночь на 14 апреля в Одессе произошло ЧП на железной дороге. По информации правоохранителей, в районе станции “Одесса-Застава-1” у одного из грузовых поездов отказали тормоза, и он влетел в другой грузовой состав.

В результате столкновения произошел обрыв кабеля, из-за чего загорелась сухая трава, которую быстро потушили. К счастью, пострадавших нет.



В данный момент вокруг путей лежит несколько грузовых полувагонов, которые сошли с рельс. Предполагается, что тепловоз был неисправен, ведется расследование.

Напомним, во Львовской области состоится суд над командиром одной из частей Главного управления ГСЧС в регионе, которого обвиняют в избиении женщины. Как сказано в обвинительном акте, который следователи Госбюро расследований уже передали в суд, конфликт произошел в автобусе. Командира спасателей обвиняют в том, что он после словесной перепалки напал на пассажирку, ударил ее несколько раз и откусил часть мизинца.

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