Российский паспорт и 200 тыс. долларов за диверсию: СБУ разоблачила генерал-майора на сотрудничестве с ФСБ России

Служба безопасности Украины разоблачила генерал-майора, который работал на ФСБ Российской Федерации, сообщает пресс-центр СБУ.

Сообщается, что сегодня задержали генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов (ст. 111 и 258 УКУ). В СБУ утверждают, что по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева. О том, что Шайтанов является агентом Федеральной службы безопасности РФ, свидетельствуют доказательства в деле - в частности аудио- и видеозаписи.

"К сожалению, человек, получивший генеральское звание после Революции Достоинства и который должен защищать Украину, на самом деле работал против нее", - заявил глава СБУ Иван Баканов.

Так, задержанный, который является одним из бывших руководителей Центра специальных операций "А" СБУ, на самом деле находился на агентурной связи под псевдоним "Бобаль" у полковника ФСБ Игоря Егорова. Последний – сотрудник департамента контрразведывательных операций 1 Службы ФСБ (подразделение, специализирующееся на планировании, организации и проведении разведывательных и диверсионно-террористических акций на территории Украины и других государств – СБУ).

Отмечается, что Шайтанов по заданию российских агентов планировал террористические акты в Украине. Награда определена в размере 200 тыс. долларов и предоставлении паспорта гражданина РФ. По данным СБУ, исполнителем задания должен был быть бывший боец спецподразделения.

Кроме того, Шайтанов собирал и передавал российской стороне информацию об обстоятельствах проведения тайных операций в районе АТО/ООС, международном сотрудничестве отечественных спецслужб в сфере национальной безопасности и обороны, а также сведения о руководителях ряда подразделений СБУ. К тому же, фигурант занимался подбором и вербовкой старших офицеров специальных и разведывательных органов для работы на ФСБ. Встречи Шайтанов проводил на территории европейских стран.

Сейчас выясняют все обстоятельства дела, устанавливают лиц, которые были привлечены к совершению противоправных действий. Решается вопрос относительно объявления Шайтанову о подозрении и избрания меры пресечения.

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