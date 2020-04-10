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В СБУ рассказали, продлят ли запрет соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» в Украине

По данным киберспециалистов СБУ, в настоящее время отмечается всплеск активности агитаторов, троле- и ботоферм в российских соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники»

сегодня, 17:15
Автор:

• Таисия Ерохина

В СБУ рассказали, продлят ли запрет соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники» в Украине

Служба безопасности Украины считает необходимым продлить санкции в отношении российских социальных сетей "Одноклассники" и "ВКонтакте" еще на 3 года. Соответствующие предложения Глава СБУ Иван Баканов внес в Совет национальной безопасности и обороны Украины, сообщается на сайте службы.

Киберспециалисты СБУ сообщили, что за период действия санкций украинских пользователей в этих соцсетях уменьшилось в 3 раза, и это значительно сузило целевую аудиторию, на которую направлены информационные операции российских спецслужб.

"Против Украины идет гибридная война, и мы продолжаем противостоять информационным атакам со стороны РФ. Поэтому в продолжении санкций есть смысл: этим мы защитим наших граждан от фейков и манипуляций, а соответственно – сохраним безопасность государства в целом", – заявил Баканов.

Сообщается, что в целом в 2017-2020 годах СБУ зафиксировала тысячи случаев размещения деструктивного контента на вышеуказанных платформах. Кроме того, с начала введения санкций зарегистрировано почти 100 уголовных производств в отношении владельцев и администраторов антиукраинских онлайн-сообществ. Речь идет о таких признаках совершения преступлений, как посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, создание террористических групп, а также действия, направленные на насильственную смену конституционного строя или захват государственной власти. По данным киберспециалистов СБУ, в настоящее время отмечается всплеск активности агитаторов, троле- и ботоферм в российских соцсетях, что связано с карантинными мероприятиями, приближением Пасхи и майских праздников. Отмечается, что 70% деструктивных материалов об Украине продвигаются именно из информационного пространства РФ, в частности из этих двух соцсетей.

Добавим, что, согласно опросу в Telegram-канале СБУ, большинство пользователей – 83% - поддерживают продление запрета российских соцсетей в Украине еще на 3 года.

Ранее "Комментарии" писали, кто стал "министром соцсетей Украины" в марте: назван самый популярный чиновник в Кабмине Шмыгаля.


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Источник: https://ssu.gov.ua/ua/news/1/category/21/view/7432#.d0GaKBzl.dpbs
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