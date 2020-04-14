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Фонд Оксаны Марченко отправил средства защиты от COVID-19 на западную Украину

Семья Виктора Медведчука и Оксаны Марченко остается меценатом по борьбе с коронавирусом COVID-19 во всех уголках страны

сегодня, 19:50
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Фонд Оксаны Марченко отправил средства защиты от COVID-19 на западную Украину

Вчера, 13 апреля, на Волынь, в Зимненский Святогорский Успенский монастырь прибыла крупная посылка от фонда Оксаны Марченко и ее супруга Виктора Медведчука  со средствами индивидуальной защиты в борьбе пандемией  COVID-19: латексные перчатки, защитные маски и дезинфицирующие средства. Об этом передает "112 канал".

Так, по просьбе настоятельницы монастыря, Игуменьи Стефаны, была приобретена и из Киева передана помощь в Центр первичной медицинской помощи (ЦПМД) Владимир-Волынского:

– очки бактериальной защиты – 100 штук;

– респираторы высочайшей степени защиты – 200 штук;

– защитные врачебные комплекты – 200 штук, включающие халаты, бахилы, шапочки, нарукавники, фартуки;

– осмотровые латексные перчатки – 1 000 пар.

Также больнице были переданы расходные материалы для проведения медицинских процедур и дезинфекции:

– внутривенные катетеры трех типов – 600 штук;

– 100 литров дезинфицирующего концентрата.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Оксана Марченко стала одной из первых представительниц украинской богемы, кто мобилизировал свои средства и ресурсы для национального преодоления пандемии коронавируса.


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Источник: https://112.ua/obshchestvo/semya-oksany-marchenko-i-viktora-medvedchuka-prodolzhaet-pomogat-ukraincam-pobedit-koronovirusnuyu-infekciyu-532825.html
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