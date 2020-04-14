Фонд Оксаны Марченко отправил средства защиты от COVID-19 на западную Украину

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Вчера, 13 апреля, на Волынь, в Зимненский Святогорский Успенский монастырь прибыла крупная посылка от фонда Оксаны Марченко и ее супруга Виктора Медведчука со средствами индивидуальной защиты в борьбе пандемией COVID-19: латексные перчатки, защитные маски и дезинфицирующие средства. Об этом передает "112 канал".
Так, по просьбе настоятельницы монастыря, Игуменьи Стефаны, была приобретена и из Киева передана помощь в Центр первичной медицинской помощи (ЦПМД) Владимир-Волынского:
– очки бактериальной защиты – 100 штук;
– респираторы высочайшей степени защиты – 200 штук;
– защитные врачебные комплекты – 200 штук, включающие халаты, бахилы, шапочки, нарукавники, фартуки;
– осмотровые латексные перчатки – 1 000 пар.
Также больнице были переданы расходные материалы для проведения медицинских процедур и дезинфекции:
– внутривенные катетеры трех типов – 600 штук;
– 100 литров дезинфицирующего концентрата.
Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что Оксана Марченко стала одной из первых представительниц украинской богемы, кто мобилизировал свои средства и ресурсы для национального преодоления пандемии коронавируса.
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