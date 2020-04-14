Депутат из Одессы внесена в базу "Мирортворца" за призыв к нарушению карантина

Депутат Одесского городского совета от фракции мэра Геннадия Труханова "Доверяй делам" Ирина Есенович внесена в "чистилище" центра "Миротворец" за публичные призывы пренебречь карантином и встретить Пасху в ближайшее воскресенье в храмах города. Внимание на провокационную публикацию Есенович обратил одесский активист Демьян Ганул.

По словам общественника, местный депутат создает прямую опасность для здоровья граждан и призвал одесситов думать о том, за кого они голосуют на выборах.

"В то время как это очень опасно, и все адекватные политики рекомендуют быть дома, чтобы минимизировать заболевания вирусом. По моему мнению к Богу можно обратиться везде, не обязательно идти в церковь московского патриархата", - убежден Ганул.

Через несколько часов компрометирующая фотография и информация об Ирине Есенович были добавлены в базу "Миротворца", а значит, ее персоной, вероятно, будут заниматься органы СБУ.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в ПЦУ прокомментировали возможность отметить светлое Воскресение Христово - Пасху - в условиях карантина, без риска для здоровья и жизни.











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