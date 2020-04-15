В туристическом Египте боевики устроили перестрелку

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В столице Египта - Каире - вчера произошла перестрелка силовиков и террористов. Как сообщает Reuters, в результате пальбы в районе Аль-Амийра были убиты один полицейский и семеро боевиков, которые и совершили нападение.
Местные полицейские говорят, что ранены трое их коллег. Кроме того, в нападении подозревают террористическую группировку, которая исповедует исламскую идеологию Такфири - обвиняют своих жертв в неверности. Эта группа боевиков базируется в нескольких районах восточной и южной части Каира, используя их в качестве отправной точки для террористических операций.
Ранее "Комментарии" сообщали, что для сохранения исторического и культурного наследия страны, а также в качестве поддержки карантина в условиях распространения пандемии коронавируса Covid-19 Министерство по делам древностей Египта запустило серию бесплатных виртуальных экскурсий по гробницам и другим достопримечательностям страны. Об этом Министерство по делам древностей Египта сообщило в социальной сети Twitter.
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