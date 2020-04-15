Язык

Українська

Русский

Coinspot 15.04.2020

BTC/USD

6882.19

ETH/USD

159.47

LTC/USD

41.32

НБУ 15.04.2020

USD/UAH

27.50

EUR/UAH

30.15

RUB/UAH

0.37

Язык

UA RU

Рубрики

МЕНЮ

Спецпроекты
Comm:Corp
Министр соцсетей
Записки эмигранта
Курс гривни
Comm:franchise
Comm:franchise
Главная Новости Общество происшествия В туристическом Египте боевики устроили перестрелку
НОВОСТИ Все новости

В туристическом Египте боевики устроили перестрелку

В результате пальбы в столице Египта Каире были убиты один полицейский и семеро террористов

сегодня, 11:15
Автор:

• Елена Волкова

В туристическом Египте боевики устроили перестрелку

В столице Египта - Каире - вчера произошла перестрелка силовиков и террористов. Как сообщает Reuters, в результате пальбы в районе Аль-Амийра были убиты один полицейский и семеро боевиков, которые и совершили нападение. 

Местные полицейские говорят, что ранены трое их коллег. Кроме того, в нападении  подозревают  террористическую группировку, которая исповедует исламскую идеологию Такфири - обвиняют своих жертв в неверности. Эта группа боевиков базируется в нескольких районах восточной и южной части Каира, используя их в качестве отправной точки для террористических операций.

Ранее "Комментарии" сообщали, что для сохранения исторического и культурного наследия страны, а также в качестве поддержки карантина в условиях распространения пандемии коронавируса Covid-19 Министерство по делам древностей Египта запустило серию бесплатных виртуальных экскурсий по гробницам и другим достопримечательностям страны. Об этом Министерство по делам древностей Египта сообщило в социальной сети Twitter.


Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://comments.ua/
Теги:

Новости партнеров

Новости

Все новости
????????...