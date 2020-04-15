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Последствия пожара в Чернобыле: украинцев просят оставаться дома

Из-за пожаров в Чернобыле, в Минздраве просят украинцев по утрам не выходить на улицу, особенно если есть проблемы со здоровьем.

сегодня, 11:32
Автор:

• Виолетта Комаровская

Последствия пожара в Чернобыле: украинцев просят оставаться дома

Последствия пожара в Чернобыле дают о себе знать и после его ликвидации. В Минздраве просят украинцев по утрам оставаться дома. Об этом сообщил на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов. 

Утренние прогулки на улице сейчас могут негативно сказаться на состоянии здоровья, утверждает Степанов. Леса в Чернобыле пылали 10 дней подряд. За это время в воздухе накопилось большое количество продуктов горения и частиц пепла. Их ветер разносит на десятки километров. Особенно опасными продукты горения из Чернобыля могут стать для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Среди них - болезни дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Таким категориям граждан сейчас нужно пить как можно больше воды. 

Объяснил глава Минздрава и почему опаснее всего на улице находиться утром. Дело в том, что в это время в воздухе концентрация опасных частиц самая высокая. 

Вместе с тем, об уровне радиации в воздухе переживать не стоит, уверяют в Минздраве.

"Радиационный фон 14 апреля и в Киевской, и в Житомирской областях был в норме. Он составлял 0,11 мкр/час", - успокоил министр.

Леса в Чернобыле начали гореть еще 4 апреля. С тех пор возникало несколько новых очагов. Огонь даже успел вплотную подобраться к Припяти и хранилищам радиационных отходов. Накануне его удалось потушить. Сейчас открытых очагов горения нет. Кое-где тлеют пеньки, сообщили в ГСЧС.  

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что во время пожара в Чернобыля сгорели треть туристических объектов. 



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