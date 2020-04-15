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У депутата Новинского обнаружили коронавирус

Вадим Новинский рассказал о своем заражении коронавирусом

сегодня, 14:33
Автор:

• Сергей Медведев

У депутата Новинского обнаружили коронавирус

У народного депутата Вадима Новинского выявили  COVID-19. Об этом парламентарий сообщил на своей странице в Facebook.

“После сдачи анализов тест на коронавирус дал положительный результат. Мое состояние в норме, я не ощущаю никаких симптомов заболевания, температура 36,8”, написал Новинский.

Депутат также поделился результатами диагностики — по его словам компьютерная томография лёгких не определила отклонений от нормы. Вадим Новинский намерен соблюдать режим изоляции. Все те, кто с ним контактировал, пройдут тщательное тестирование. В сообщении отмечается, что Новинский сам решил признать заражение, чтобы избежать кривотолков.


Как сообщал портал "Комментарии", заражение вирусом COVID-19 подтверждено у внефракционного депутата Анны Скороход. В связи с подтвержденным диагнозом Скороход призвала всех, кто контактировал с ней в последнее время уйти на 14 дней на самоизоляцию.


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