У депутата Новинского обнаружили коронавирус

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У народного депутата Вадима Новинского выявили COVID-19. Об этом парламентарий сообщил на своей странице в Facebook.
“После сдачи анализов тест на коронавирус дал положительный результат. Мое состояние в норме, я не ощущаю никаких симптомов заболевания, температура 36,8”, написал Новинский.
Депутат также поделился результатами диагностики — по его словам компьютерная томография лёгких не определила отклонений от нормы. Вадим Новинский намерен соблюдать режим изоляции. Все те, кто с ним контактировал, пройдут тщательное тестирование. В сообщении отмечается, что Новинский сам решил признать заражение, чтобы избежать кривотолков.
Как сообщал портал "Комментарии", заражение вирусом COVID-19 подтверждено у внефракционного депутата Анны Скороход. В связи с подтвержденным диагнозом Скороход призвала всех, кто контактировал с ней в последнее время уйти на 14 дней на самоизоляцию.
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