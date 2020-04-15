Осмаев прокомментировал подготовку покушения на него генералом СБУ Шайтановым

Доброволец ООС Адам Осмаев поблагодарил СБУ за задержание генерал-майора Валерия Шайтанова, в частности готовящего на него покушение. Об этом Осмаев написал на своей странице в Facebook.

"Хочу выразить благодарность сотрудникам СБУ, которые участвовали в задержании предателя, планировавшего теракты в Украине. Отдельная благодарность сотруднику, который не стал предателем, хотя мог обогатиться на миллионы долларов, - написал Осмаев. - Россияне думают, что могут купить кого угодно. Но война выковывает сильных мужчин, для которых честь, родина, это не пустой звук".



По его словам, война выявляет таких предателей как Шайтанов, и это будет уроком для других. Авторитарные режимы рушатся со временем, считает активист, но то наследие, которое оставил о себе Шайтанов и ему подобные, "не смыть ничем".

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила генерал-майора, который работал на ФСБ Российской Федерации. Сообщается, что 14 апреля задержали генерал-майора СБУ Валерия Шайтанова, которого подозревают в государственной измене и совершении террористических актов (ст. 111 и 258 УКУ). В СБУ утверждают, что по заданию российских спецслужб он планировал убийство известного добровольца Адама Осмаева.

Позже СБУ опубликовала аудиозаписи по делу генерал-майора Шайтанова, в которых обсуждаются подробности убийства и критикуются события Майдана.

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