Во Львове прогремел взрыв на территории больницы: есть погибший

Во Львове произошел взрыв возле больницы, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Львовской области Светлану Добровольскую.

Так, ЧП произошло на улице Котляревского возле городской больницы №5. Как сообщается на странице "Горячая линия города Львова" в Facebook, на месте выявлено изуродованное тело мужчины, которому было примерно 40 лет. К сожалению, погибший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался до приезда кареты скорой помощи.

Подробности инцидента пока что неизвестны, но в полиции уточнили – взрыв был не в здании больницы, а возле. Пока что правоохранители выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Киеве сообщили о бомбе в Александровской больнице, где лечат больных коронавирусом Covid-19. Заявитель утверждает, что заложенные 5 кг тротила взорвутся в 3 часа ночи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России прогремел взрыв в пятиэтажке: рухнуло три этажа, есть жертвы. Так, в Орехово-Зуево произошел масштабный взрыв в квартире пятиэтажного дома, под завалами нашли еще одного погибшего.

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