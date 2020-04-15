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Во Львове прогремел взрыв на территории больницы: есть погибший

Полиция устанавливает обстоятельства взрыва возле одной из городских больниц Львова

сегодня, 17:52 678
Автор:

• Таисия Ерохина

Во Львове прогремел взрыв на территории больницы: есть погибший

Во Львове произошел взрыв возле больницы, в результате которого погиб мужчина. Об этом сообщает "РБК Украина" со ссылкой на пресс-секретаря Нацполиции Львовской области Светлану Добровольскую.

Так, ЧП произошло на улице Котляревского возле городской больницы №5. Как сообщается на странице "Горячая линия города Львова" в Facebook, на месте выявлено изуродованное тело мужчины, которому было примерно 40 лет. К сожалению, погибший получил несовместимые с жизнью травмы и скончался до приезда кареты скорой помощи.

Подробности инцидента пока что неизвестны, но в полиции уточнили – взрыв был не в здании больницы, а возле. Пока что правоохранители выясняют причины и обстоятельства произошедшего.

Напомним, в Киеве сообщили о бомбе в Александровской больнице, где лечат больных коронавирусом Covid-19. Заявитель утверждает, что заложенные 5 кг тротила взорвутся в 3 часа ночи.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что в России прогремел взрыв в пятиэтажке: рухнуло три этажа, есть жертвы. Так, в Орехово-Зуево произошел масштабный взрыв в квартире пятиэтажного дома, под завалами нашли еще одного погибшего.


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/politsii-podtverdili-smert-muzhchiny-vzryva-1586959389.html
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