В России прогремел взрыв в пятиэтажке: рухнуло три этажа, есть жертвы

В Орехово-Зуево, Московская область, из-за взрыва газовой колонки обрушился подъезд пятиэтажки, пишут российские СМИ.

Так, сегодня, 4 апреля, в 13.08 в МЧС сообщили о взрыве газовой колонки в жилом пятиэтажном доме на третьем этаже. В результате второй подъезд дома обрушился с третьего по пятый этаж. На данный момент известно, что всего повреждены десять квартир, из них пять полностью разрушены. По словам очевидцев, взрыв был очень громким, во многих квартирах сильно дрожали окна.

Сначала было известно об одном погибшем, который оказался зажат рухнувшими перекрытиями. Позже при разборе завалов на месте происшествия нашли тело еще одной жертвы. По последним данным, как минимум восемь человек пострадали в результате инцидента. При этом губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщал, что спасатели не могут установить связь с четырьмя жильцами.

Добавим, что возгорания из-за взрыва не произошло, начата служебная проверка.





Ранее портал "Комментарии" сообщил, что произошел смертоносный взрыв на газопроводе в Нигерии, сообщается о большом числе жертв.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!