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Смертоносный взрыв на газопроводе в Нигерии, много жертв

Взрыв прогремел на газопроводе вблизи бизнес-столицы Нигерии - Лагоса. Количество жертв растет.

сегодня, 11:44
Автор:

• Виолетта Комаровская

Смертоносный взрыв на газопроводе в Нигерии, много жертв

Недалеко от бизнес-столицы Нигерии - Лагоса - прогремел смертоносный взрыв на газопроводе. Количество жертв возросло до 17-ти. Об этом сообщает издание Nairametrics.

Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе в Абул-Адо. Он был на столько сильным, что его услышали, даже, за 15 километров от места трагедии. При этом взрывной волной был изувечен не только сам завод, но и все строения, находящиеся вблизи от предприятия, в том числе и городские здания, местный отель и жилища людей. Всего около полусотни зданий. Уничтожил огонь и множество грузовых автомобилей, которые в этот момент находились на заводе. 

Спасатели до сих пор разбирают завалы. По последней информации из-под руин удалось достать 17 тел погибших. Но это может быть не окончательное число жертв, так как работы по поиску все еще ведутся. 

Большинство среди жертв взрыва - это ученицы из местного колледжа для девочек. Он также находился вблизи от газоперерабатывающего завода. 

Почему именно произошел взрыв пока неизвестно. Изначально предполагалось, что причиной могла послужить незаконная врезка в газопровод, но руководители компании этот вариант отрицают. 

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в военной части в России прогремел взрыв. 




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Источник: https://nairametrics.com/
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