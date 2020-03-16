Смертоносный взрыв на газопроводе в Нигерии, много жертв

Недалеко от бизнес-столицы Нигерии - Лагоса - прогремел смертоносный взрыв на газопроводе. Количество жертв возросло до 17-ти. Об этом сообщает издание Nairametrics.

Взрыв произошел на газоперерабатывающем заводе в Абул-Адо. Он был на столько сильным, что его услышали, даже, за 15 километров от места трагедии. При этом взрывной волной был изувечен не только сам завод, но и все строения, находящиеся вблизи от предприятия, в том числе и городские здания, местный отель и жилища людей. Всего около полусотни зданий. Уничтожил огонь и множество грузовых автомобилей, которые в этот момент находились на заводе.

Спасатели до сих пор разбирают завалы. По последней информации из-под руин удалось достать 17 тел погибших. Но это может быть не окончательное число жертв, так как работы по поиску все еще ведутся.

Большинство среди жертв взрыва - это ученицы из местного колледжа для девочек. Он также находился вблизи от газоперерабатывающего завода.

Почему именно произошел взрыв пока неизвестно. Изначально предполагалось, что причиной могла послужить незаконная врезка в газопровод, но руководители компании этот вариант отрицают.

Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что в военной части в России прогремел взрыв.









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