Карантин против воли: австрийский фермер запер украинцев, подозревая у них COVID-19

В Европе, несмотря на пандемию коронавируса, продолжают оставаться трудовые мигранты из Украины, и с 15-ю из них в Австрии произошел инцидент. Как сообщают местные СМИ, работодатель заподозрил у украинцев COVID-19 и решил запереть их.

История с принудительным карантином произошла на фермерском предприятии по переработке овощей в округе Линц-Ланд австрийской федеральной земли Верхняя Австрия. Владелец предприятия решил, что 15 его рабочих из Украины инфицированы и заразят других. В связи с этим мужчина закрыл людей в местах их проживания. Трое из украинцев стали протестовать и пожаловались властям.

В связи с инцидентом в прокуратуре Линца проводят расследование по подозрению в незаконном лишении свободы. Кроме того, всплыл факт, что у фермера уже были проблемы с законом: его уличили в принуждении персонала работать по 72 часа в неделю.

Ранее "Комментарии" писали о том, что в Житомирской области удалось задержать группировку, которую подозревают в торговле людьми. Согласно информации пресс-службы Офиса генпрокурора, фигуранты дела отобрали документы у шестерых человек и, применяя насилие, заставляли их выполнять трудную работу. В одном из домов прошел обыск, в результате которого удалось освободить шестерых человек, в том числе – гражданина Беларуси. Условия, в которых насильно удерживали трудовых "рабов", а также еда были далекими от нормальных. Кроме того, в этом доме нашли взрывчатку, боеприпасы и огнестрельное оружие.

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