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На Закарпатье обстреляли пассажирский автобус

В селе Розовка Ужгородского района участники группировки обстреляли пассажирский микроавтобус

сегодня, 11:50
Автор:

• Елена Волкова

На Закарпатье обстреляли пассажирский автобус

Вчера в селе Розовка Ужгородского района участники группировки обстреляли пассажирский микроавтобус. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших, а правоохранители по горячим следам вышли на след преступников, которые хотели запугать человека.

Как рассказали в облуправлении полиции, накануне к авиаперевозчику подошел незнакомец, оказавшийся местным рэкетиром, который потребовал у мужчины деньги за каждого пассажира микроавтобуса. Однако эти угрозы  перевозчик проигнорировал, после чего на его микроавтобус и напали бандиты. Полиция установила, что обстрел был совершен из травматического оружия.

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Вскоре рэкетира удалось задержать: за вымогательство, совершенное группой лиц, ему грозит до семи лет тюрьмы.

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Напомним, в связи с отсутствием заработка на карантине и растущей безработицей в Украине начали взрывать банкоматы. В ночь на среду, 15 апреля, в помещении магазина по ул. Покотило, 7 в Голосеевском районе Киева прогремел взрыв. Как передают пользователи в соцсетях, злоумышленники взорвали банкомат “ПриватБанка”.


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Источник: https://comments.ua/
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