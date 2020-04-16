На Закарпатье обстреляли пассажирский автобус

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Вчера в селе Розовка Ужгородского района участники группировки обстреляли пассажирский микроавтобус. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших, а правоохранители по горячим следам вышли на след преступников, которые хотели запугать человека.
Как рассказали в облуправлении полиции, накануне к авиаперевозчику подошел незнакомец, оказавшийся местным рэкетиром, который потребовал у мужчины деньги за каждого пассажира микроавтобуса. Однако эти угрозы перевозчик проигнорировал, после чего на его микроавтобус и напали бандиты. Полиция установила, что обстрел был совершен из травматического оружия.
Вскоре рэкетира удалось задержать: за вымогательство, совершенное группой лиц, ему грозит до семи лет тюрьмы.
Напомним, в связи с отсутствием заработка на карантине и растущей безработицей в Украине начали взрывать банкоматы. В ночь на среду, 15 апреля, в помещении магазина по ул. Покотило, 7 в Голосеевском районе Киева прогремел взрыв. Как передают пользователи в соцсетях, злоумышленники взорвали банкомат “ПриватБанка”.
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