Стрельба в Мукачево: стало известно, из-за чего прострелили живот таксисту

В Мукачево полицейские сегодня сообщили о подозрении возможному стрелку, который открыл огонь по автомобилю и ранил в живот таксиста. Оказывается, что огнестрельное оружие он достал, не поделив дорогу с другим водителем.

“Комментарии” сообщали о том, что конфликт произошел 17 марта около 22:00 в Мукачево. Пострадавший - 53-летний таксист - находился в тяжелом состоянии в больнице. Изначально было известно лишь то, что житель Мукачево ехал по улице Масарика, и в него начали стрелять из другой машины. Пуля пробила дверь и попала в водителя.

Во время расследования выяснилось, что стрельбе предшествовал конфликт на дороге. В полиции говорят, что 33-летний преступник на своем “Фольксвагене” препятствовал движению автомобиля потерпевшего, то увеличивая, то уменьшая скорость. Также включал и выключал дальний свет фар позади пострадавшего и такими действиями заставил его остановиться. После этого владелец “Фольксвагена” совершил несколько выстрелов из огнестрельного оружия: одна пуля ранила таксиста в живот.

Сегодня следователи объявили жителю Мукачево о подозрении в совершении преступлений: незаконном обращении с оружием и покушении на умышленное убийство. Гособвинители будут просить суд арестовать мужчину без возможности внесения залога.

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