Скандал в Мариуполе: сотни пенсионеров атаковали супермаркет

Невзирая на карантин из-за пандемии коронавируса, в Мариуполе сегодня торжественно открыли супермаркет. Событие закончилось “штурмом” со стороны пенсионеров и прибытием пяти нарядов патрульной полиции. Об этом пишут местные СМИ.

Согласно видео, опубликованному в соцсетях, как только открылись двери супермаркета, невзирая на запрет массовых собраний и правило полутора метров между людьми, десятки человек буквально ввалились в магазин толпой. Преимущественно, это были люди пенсионного возраста.

В результате на место прибыл начальник патрульной полиции Донецкой области и 5 экипажей правоохранителей. Штрафы пенсионерам решили пока не выписывать, лишь предупреждая людей о карантине и его правилах.

Напомним, в Мукачево полицейские сегодня сообщили о подозрении возможному стрелку, который открыл огонь по автомобилю и ранил в живот таксиста. Оказывается, что огнестрельное оружие он достал, не поделив дорогу с другим водителем.

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