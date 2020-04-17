Смог в Киеве: как уберечься от опасности

Смог в Киеве превратил воздух в украинской столице в один из самых опасных в мире. Накануне он возглавил этот антирейтинг, сообщает портал QIAir, который исследует качество воздуха на планете. Сегодня же Киев уступил лидерские позиции городу Чиангмай в Таиланде, но остался в первой тройке.

Не выходить по возможности на улицу киевлян призывает мер Киева Виталий Кличко. Это один из немногих способов сейчас защитить себя от опасности. Кроме того необходимо:

- закрыть плотно все окна. Ни в коем случае не проветривать помещение утром и ночью, концентрация вредных веществ в это время в воздухе самая высокая;

- открыв окно, лучше завесить его влажным полотенцем. Оно будет препятствовать попаданию смога в дом;

- если есть система очистки воздуха, ею непременно стоит пользоваться;

- дома необходимо чаще убираться и оставлять повсюду емкости, налив туда воды, чтобы воздуха был более влажным;

- воды сейчас нужно пить больше. Также в рацион следует добавить обезжиренное молоко, молочную сыворотку, соки и минеральную воду.

По словам мера столицы, загрязнению воздуха в Киеве способствовала пылевая буря накануне, а также пожары в Чернобыле и на Житомирщине. Воздушные массы с продуктами горения оттуда ветром потянуло в столицу. Однако радиационный фон сейчас остается в норме.

По данным синоптиков, улучшить состояние воздуха в Киеве могут дожди. Но их не стоит ждать раньше понедельника, 20 апреля.

Ранее "Комментарии" рассказывали, как в столице борются с загрязнением воздуха.

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