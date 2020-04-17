Смог в Киеве: как уберечься от опасности

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Смог в Киеве превратил воздух в украинской столице в один из самых опасных в мире. Накануне он возглавил этот антирейтинг, сообщает портал QIAir, который исследует качество воздуха на планете. Сегодня же Киев уступил лидерские позиции городу Чиангмай в Таиланде, но остался в первой тройке.
Не выходить по возможности на улицу киевлян призывает мер Киева Виталий Кличко. Это один из немногих способов сейчас защитить себя от опасности. Кроме того необходимо:
- закрыть плотно все окна. Ни в коем случае не проветривать помещение утром и ночью, концентрация вредных веществ в это время в воздухе самая высокая;
- открыв окно, лучше завесить его влажным полотенцем. Оно будет препятствовать попаданию смога в дом;
- если есть система очистки воздуха, ею непременно стоит пользоваться;
- дома необходимо чаще убираться и оставлять повсюду емкости, налив туда воды, чтобы воздуха был более влажным;
- воды сейчас нужно пить больше. Также в рацион следует добавить обезжиренное молоко, молочную сыворотку, соки и минеральную воду.
По словам мера столицы, загрязнению воздуха в Киеве способствовала пылевая буря накануне, а также пожары в Чернобыле и на Житомирщине. Воздушные массы с продуктами горения оттуда ветром потянуло в столицу. Однако радиационный фон сейчас остается в норме.
По данным синоптиков, улучшить состояние воздуха в Киеве могут дожди. Но их не стоит ждать раньше понедельника, 20 апреля.
Ранее "Комментарии" рассказывали, как в столице борются с загрязнением воздуха.
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