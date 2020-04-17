Опасный смог в Киеве и новое наказание за нарушение карантина: новости, которые вы могли пропустить

Смог в Киеве

Киев возглавил рейтинг городов мира с самым грязным воздухом. Портал QIAir, который следит за индексом качества воздуха на планете, назвал столичный воздух опасным для здоровья. Концентрация вредных веществ резко повысилась, когда ветром в Киев принесло частицы горения с Чернобыля и Житомирской области, где вновь горят леса. Кроме того свой вклад сделала пылевая буря накануне. На улицы выехала спецтехника. По словам городского головы Виталия Кличка, дороги будут поливать водой, чтобы хоть как-то снизить уровень вредных веществ. Машины будут работать в городе, пока ситуация не улучшится.





Наказание нарушителям карантина

В Албании ужесточили наказание за нарушение карантина. Теперь за это будут отправлять в тюрьму. Причем сразу на 8 лет. В правительстве одобрили изменения к Уголовному кодексу, пишет The Jerusalem Post. Столь суровое наказание грозит тем нарушителям карантина и самоизоляции, из-за которых впоследствии заразятся коронавирусом другие люди. И не важно, умышленно человек инфицирует их или нет. Таким образом власти хотят заставить людей сидеть дома и соблюдать правила. Тем более в стране со дня на день начнут постепенно ослаблять карантин. Сейчас в Албании болеют коронавирусом 518 людей. 26 пациентов умерли.





Швейцария выходит из карантина

Швейцария решила закончить карантин. Особый режим в стране действовал в течении 5 недель. К обычной жизни страна будет возвращаться постепенно. Процесс выхода с карантина разделили на три этапа, рассказал министр внутренних дел Ален Берсет. Первыми уже через неделю откроются медицинские и стоматологические центры, массажные салоны, парикмахерские и косметологические салоны, а также магазины для садоводов. Обучение в школах начнут восстанавливать с 11 мая. Тогда же заработают все магазины и рынки. И только в начале июня к нормальной жизни вернутся музеи, ботсады, библиотеки и зоопарки.





Львы на карантине

Львы в Южной Африке прекрасно себя чувствуют на карантине. После закрытия национального парка Крюгера, а это произошло 25 марта, их перестали беспокоить автомобили туристов. Раньше они прятались от человеческих глаз. Теперь хищники гуляют, где им захочется. Например, устроили себе дневной сон просто посреди автомобильной дороги, сообщает ВВС. Снимок сонных кошек сделал рейнджер, который охраняет парк от браконьеров. Накануне в парке прошел дождь и трава была сырой, а вот дорога на солнце стала сухой и теплой. Это, вероятно, и привлекло львиное семейство.





Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что опустевший на карантине город в Аргентине заполонили морские львы.

Twitter / Kruger National Park





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