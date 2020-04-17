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Город в Аргентине на карантине заполонили морские львы

Дикие морские львы, заполонившие опустевший город, рычат на людей и бросаются на собак.

сегодня, 07:35
Автор:

• Виолетта Комаровская

Город в Аргентине на карантине заполонили морские львы

В Аргентине опустевший на карантине город заполонили дикие морские львы. Об этом сообщает аргентинское издание La Nacion.

Животные уже давно живут на побережье неподалеку от курортного города Мар-дель-Плата. Однако настолько близко к человеческим домам они еще не подбирались. Морские львы воспользовались тем, что улицы из-за карантина опустели. Людей почти нет, да и городской шум теперь их не беспокоит. Животные устраивают себе лежбища просто посреди тротуаров, а иногда и дорог, тем самым останавливая движение.

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Более того, они почувствовали себя настоящими хозяевами этих территорий. Любая попытка сдвинуть их с места заканчивается агрессией в ответ. Местные жалуются, что морские львы уже не раз пытались их укусить. 

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Не боятся они и собак. Когда те начинают лаять, львы просто рычат в ответ. 

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Особенно пришлась по вкусу морским обитателям городская набережная и местный порт. Здешние работники теперь вынуждены постоянно мыть дорожки, ведь львы оставляют после себя едкий запах. 

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Это уже не первый случай, когда природа во время карантина возвращает себе отобранные человеком территории. Например, в Тель-Авиве в популярном парке поселились шакалы, а к опустевшим побережьям Филиппин вернулись томатные медузы

Фото: La Nacion


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Источник: https://www.lanacion.com.ar/sociedad/coronavirus-argentina-mar-del-plata-vacia-lobos-nid2354424
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