Город в Аргентине на карантине заполонили морские львы

В Аргентине опустевший на карантине город заполонили дикие морские львы. Об этом сообщает аргентинское издание La Nacion.

Животные уже давно живут на побережье неподалеку от курортного города Мар-дель-Плата. Однако настолько близко к человеческим домам они еще не подбирались. Морские львы воспользовались тем, что улицы из-за карантина опустели. Людей почти нет, да и городской шум теперь их не беспокоит. Животные устраивают себе лежбища просто посреди тротуаров, а иногда и дорог, тем самым останавливая движение.





Более того, они почувствовали себя настоящими хозяевами этих территорий. Любая попытка сдвинуть их с места заканчивается агрессией в ответ. Местные жалуются, что морские львы уже не раз пытались их укусить.





Не боятся они и собак. Когда те начинают лаять, львы просто рычат в ответ.





Особенно пришлась по вкусу морским обитателям городская набережная и местный порт. Здешние работники теперь вынуждены постоянно мыть дорожки, ведь львы оставляют после себя едкий запах.





Это уже не первый случай, когда природа во время карантина возвращает себе отобранные человеком территории. Например, в Тель-Авиве в популярном парке поселились шакалы, а к опустевшим побережьям Филиппин вернулись томатные медузы.

Фото: La Nacion

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