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В опустевшем парке Тель-Авива поселились шакалы

Зоологи настоятельно просят местных жителей не подкармливать шакалов, которые поселились в популярном парке Тель-Авива.

сегодня, 10:48
Автор:

• Виолетта Комаровская

В опустевшем парке Тель-Авива поселились шакалы

В опустевшем из-за карантина парке Яркон в Тель-Авиве поселились дикие шакалы. Об этом сообщает сайт "i24". 

Новых жителей очевидцы замечали уже не раз. Десятки шакалов стали хозяйничать в парке незадолго после того, как в Израиле объявили карантин. Популярный парк Яркон опустел без посетителей и это привлекло хищников, считают зоологи. В обычное время шакалы стараются не попадаться людям на глаза. В город они забредают чаще всего, чтобы поживиться объедками из мусорных баков. Сейчас с этим сложно, поэтому звери ищут пропитание в парке. К тому же среди пустынных аллей они чувствуют себя в безопасности. 

Зоологи настоятельно просят людей не подкармливать животных. Шакалы к подобному обращению очень быстро привыкают. И уже после отмены карантина они будут выпрашивать еду у посетителей парка. При этом они останутся дикими животными и могут в любой момент напасть, в частности на детей, рассказал зоолог Ярив Малиши. 

"У диких шакалов вырабатывается взаимосвязь между человеком и едой. Они могут подойти к человеку максимально близко в поисках пищи", - говорит специалист. 

Если же шакалов нарочно не подкармливать, они уйдут из парка сами, как только туда вернутся люди. 

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Источник: https://www.i24news.tv/fr/actu/israel/1586877188-israel-les-chacals-investissent-un-parc-deserte-par-les-humains-confines-a-tel-aviv
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