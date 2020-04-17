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Ветер обесточил в Украине полторы сотни населенных пунктов

Сильный ветер оставил без света 155 населенных пунктов в 5 областях Украины.

сегодня, 09:11
Автор:

• Виолетта Комаровская

Ветер обесточил в Украине полторы сотни населенных пунктов

Ветер обесточил более чем полторы сотни населенных пунктов  в Украине. Об этом говорится в утренней сводке Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. 

Сильные порывы ветра фиксировали в Украине накануне. В 5 областях они оказались особо разрушительными. Ветер оборвал провода и кое-где повалили электроопоры. Также из-за сильного давления в некоторых местах сработали системы защиты и отключили подачу тока. 

В общем 155 населенных пункта полностью или частично остались без света. Все они находятся либо на севере, либо на востоке Украины. Больше всего таких - 62 - в Черниговской области. 53 населенных пункта обесточены на Житомирщине, 26 - в Киевской области, 8 - в Луганской, и в Сумской - 6. 

Сейчас электрики пытаются возобновить подачу электроэнергии и в скором времени обещают все починить.

Вместе с тем, в ГСЧС опубликовали новое штормовое предупреждение. Шторм приближается к украинским городам на побережье Черного и Азовского морей. Порывы ветра могут достичь 28 метров за секунду, а волны могут подниматься до 2-х метров. 
Ранее "Комментарии" рассказывали о том, что из-за пожаров в Чернобыльской зоне и пылевой бури в Киеве резко ухудшилось качество воздуха. А международный портал, который исследует качество воздуха в разных городах, назвал украинскую столицу городом с самым грязным воздухом в мире. 


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Источник: https://www.dsns.gov.ua/ua/Dovidka-za-dobu/107472.html
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