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В Кривом Роге из дробовика расстреляли молодую пару, - СМИ

В Днепропетровской области убийца открыл огонь из дробовика и скрылся на Mazda 6

сегодня, 09:00
Автор:

• Елена Волкова

В Кривом Роге из дробовика расстреляли молодую пару, - СМИ

Вчера поздно вечером в Кривом Роге произошла трагедия: неизвестный открыл огонь из огнестрельного оружия и расстрелял молодую пару. Об этом сообщает “Первый городской канал”.

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По информации СМИ, стрельба произошла на улице Дышинского. Местные жители слышали два выстрела, вышли на улицу и увидели окровавленных людей. Известно, что 25-летняя девушка скончалась до приезда скорой. Ее 26-летний спутник на момент приезда медиков был жив: его начали реанимировать, однако на данный момент о его состоянии не сообщают. Предположительно, убийца стрелял из дробовика и скрылся с места преступления на черной Mazda 6.

В Кривом Роге ввели план “Сирена”. Детали трагедии правоохранители сообщат позже.

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Напомним, в селе Розовка Ужгородского района участники группировки обстреляли пассажирский микроавтобус. К счастью, ЧП обошлось без пострадавших, а правоохранители по горячим следам вышли на след преступников, которые хотели запугать человека. Как рассказали в облуправлении полиции, накануне к автоперевозчику подошел незнакомец, оказавшийся местным рэкетиром, который потребовал у мужчины деньги за каждого пассажира микроавтобуса. Однако эти угрозы  перевозчик проигнорировал, после чего на его микроавтобус и напали бандиты. Полиция установила, что обстрел был совершен из травматического оружия.


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Источник: https://one.kr.ua/news/28279
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