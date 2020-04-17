В Мариуполе горел металлургический комбинат

В Мариуполе ночью горел металлургический комбинат "Азовсталь". Об этом рассказали в пресс-службе спасателей Донецкой области.

Пожар на "Азовстали" разгорелся около двух часов ночи. Туда сразу же отправили несколько дежурных бригад спасателей. Прежде всего они осмотрели местность и выяснили нет ли угрозы взрыва, сообщают в ДСНС. Когда этот вариант развития событий был отброшен, спасатели принялись за тушение пожара.

Выяснилось, что загорелось в одной из мастерских. Огнем, в частности, охватило подсобку рабочих. Уже в 3:15 распространение пламени удалось остановить. А еще через 45 минут пожар полностью потушили. Это удалось сделать силами 19 пожарных.

Как сообщили в пресс-службе спасателей, никто из рабочих завода не пострадал. На производственный процесс на "Азовстали" пожар также никак не повлиял. Мощности не останавливали. В этом не было необходимости.

Пока неясно, почему именно разгорелся пожар на заводе. Сейчас это выясняют эксперты.

Напомним, что за последние полтора месяца это уже второй пожар на "Азовстали". 11 марта огонь тушили в одном из структурных подразделений предприятия, а именно в цехе, где утилизируют шлам.

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