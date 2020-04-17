Стало известно, из-за чего житель Кривого Рога расстрелял молодую пару из дробовика

В полиции Кривого Рога рассказали подробности жуткого убийства 25-летней девушки и самоубийства ее 52-летнего убийцы.

Напомним, трагедия произошла вчера вечером на улице Дышинского. Местные жители слышали два выстрела, вышли на улицу и увидели окровавленных людей. Известно, что 25-летняя девушка скончалась до приезда скорой. Ее 26-летний спутник на момент приезда медиков был жив: его начали реанимировать. Предположительно, убийца стрелял из дробовика и скрылся с места преступления на черной Mazda 6.

В убийстве тут же заподозрили 52-летнего мужчину, который сегодня в 5:30 утра совершил суицид, выпрыгнув с окна восьмого этажа до того, как копы смогли попасть в его квартиру. Стражи порядка нашли его тело, а также оружие, из которого могли убить девушку и ранить парня.

По информации Национальной полиции в Кривом Роге, 25-летняя девушка скончалась в результате огнестрельного ранения в грудную клетку, а 27-летнему парню прострелили бедро. Пострадавший жив и находится в больнице. Местные СМИ пишут о том, что девушка была сожительницей 52-летнего стрелка, и убил он ее на почве ревности.

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