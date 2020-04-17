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Киберполиция изъяла более 2,5 тыс. литров поддельного антисептика и более 35 тыс. масок с начала карантина

Правоохранители выявили 179 ссылок на различные ресурсы, на которых мошенники пытались продать несуществующий товар

сегодня, 16:19
Автор:

• Татьяна Веремеева

Киберполиция изъяла более 2,5 тыс. литров поддельного антисептика и более 35 тыс. масок с начала карантина

Киберполицейские в Украине с начала действия карантина из-за коронавируса проверили 576 фактов касательно возможных нарушений связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

Отмечается, что из нелегального оборота полицейские изъяли 1049 несертифицированных тестов на определение COVID-19, 2760 литров поддельных антисептических средств, а также 35 474 медицинских масок и респираторов. Всего с начала карантина в Украине киберполицейские проверили 576 фактов касательно возможных нарушений, связанных с коронавирусом.

Ранее "Комментарии" писали, что медицинские работники будут проходить регулярное тестирование на коронавирус раз в 5 дней. Такое решение в Минздраве приняли из-за того, что в последние дни в Украине растет количество заболеваний на COVID-19, в том числе и среди медработников. Сейчас алгоритм тестирования медицинских работников не отличается от алгоритма тестирования пациентов: его проводят при появлении соответствующих симптомов заболевания.


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