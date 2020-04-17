Киберполиция изъяла более 2,5 тыс. литров поддельного антисептика и более 35 тыс. масок с начала карантина

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Киберполицейские в Украине с начала действия карантина из-за коронавируса
проверили 576 фактов касательно возможных нарушений связанных с коронавирусной
инфекцией COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
Отмечается, что из нелегального оборота полицейские изъяли 1049 несертифицированных тестов на определение COVID-19, 2760 литров поддельных антисептических средств, а также 35 474 медицинских масок и респираторов. Всего с начала карантина в Украине киберполицейские проверили 576 фактов касательно возможных нарушений, связанных с коронавирусом.
Ранее "Комментарии" писали, что медицинские работники будут проходить
регулярное тестирование
на коронавирус раз в 5 дней. Такое решение в Минздраве приняли из-за того,
что в последние дни в Украине растет количество заболеваний на COVID-19, в том
числе и среди медработников. Сейчас алгоритм тестирования медицинских
работников не отличается от алгоритма тестирования пациентов: его проводят при
появлении соответствующих симптомов заболевания.
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